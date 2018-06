Rio Grande do Sul teve madrugada mais fria do ano A madrugada desta sexta-feira, 27, foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. A estação de observação da MetSul Meteorologia registrou 3,1 graus em São José dos Ausentes. Na mesma região, a mais alta do Estado, os termômetros do 8º Distrito de Meteorologia marcaram 3,8 graus em Bom Jesus. Em Porto Alegre, a mínima foi de 10,4 graus no bairro Jardim Botânico. À tarde, a temperatura variou de 20 graus a 25 graus em todo o Estado. As temperaturas baixas durante a madrugada e agradáveis durante a tarde são provocadas pela presença de uma massa de ar seco e frio sobre o Estado e devem se repetir no final de semana. Há perspectiva de geadas ao amanhecer de sábado e domingo. Os dois próximos dias serão ensolarados