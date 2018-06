Rio inaugura torre blindada para patrulha da Polícia Militar

O governo estadual do Rio de Janeiro concluiu nesta sexta-feira, 7, a montagem da primeira de uma série de quatro torres de vigilância blindada da Polícia Militar que serão instaladas em algumas das principais vias expressas da cidade.

A torre blindada foi montada no elevado Paulo de Frontin, que liga as zonas norte e sul do Rio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o objetivo das construções aumentar a proteção aos policiais e criar novos pontos de observação pela cidade. Segundo o órgão, dois policiais patrulharão em cada torre.

As informações indicam ainda que as outras três torres blindadas serão instaladas: uma no entroncamento com a Avenida Rodrigues Alves, no centro, outra no entroncamento do Caju e a última no entroncamento da Avenida Francisco Bicalho, na zona portuária do Rio.

Outras dez torres blindadas devem ser instaladas em pontos estratégicos das vias expressas cidade, de acordo com a Secretaria.