Rio inunda no Maranhão e deixa 900 pessoas fora de casa

SÃO PAULO - As chuvas deixaram 225 pessoas desalojadas e 675 desabrigadas na cidade de Trizidela do Vale, no interior do Maranhão, a aproximadamente 280 km de São Luís, nesta terça-feira, 1. O rio Mearim, que corta o município, transbordou, e obrigou as famílias afetadas a deixarem suas casas.

Segundo informações da Defesa Civil, também foram atingidas pessoas nas cidades de Pedreiras, Bacabal, São Luís Gonzaga, mas os números oficiais ainda não foram divulgados. O nível do rio já diminuiu nesta quarta-feira, 2, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que pancadas de chuva continuem atingindo a região nos próximos dias.