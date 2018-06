Rio Itajaí-Açu já transbordou outras vezes O transbordamento do Rio Itajaí-Açu já causou outras tragédias. Em 7 de agosto de 1984, o rio subiu a 15,46 metros. Em todo o Estado, 155.200 pessoas ficaram desabrigadas e 16 morreram. A cidade mais atingida foi Blumenau, com 70 mil desabrigados - o equivalente a quase 40% da população. No ano anterior, em 9 de julho, o mesmo rio havia subido um pouco menos, 15,34 metros, mas o número de vítimas foi maior: 197.790 desabrigados e 49 mortos. Noventa municípios foram atingidos naquele inverno de 1983, sendo Blumenau, novamente, o campeão de vítimas, com 50 mil desabrigados e 8 mortos. A inundação na cidade durou 31 dias e 29% de suas casas foram atingidas. Mas o maior desastre relacionado a inundações em Santa Catarina ocorreu em 1974, em Tubarão, na região sul do Estado. Em 24 de março daquele ano, após dois dias de tempestade, o Rio Tubarão subiu a 10,22 metros e transbordou. Cerca de 60 mil pessoas ficaram desabrigadas - o que representava 85% da população - e 199 morreram. Em torno de 3 mil residências foram destruídas. O Estado também foi castigado por grandes inundações em dezembro de 1995. Cerca de 50 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Foram registrados 24 mil desabrigados e 30 mortos.