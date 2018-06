Rio já recebeu 35 t em doações às vítimas das enchentes

As doações para as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro já chegaram a 35 toneladas, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado. Em apenas uma semana de campanha, a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec) conseguiu arrecadar 35 toneladas de alimentos, roupas, produtos de limpeza e de higiene pessoal. As doações estão sendo enviadas para as vítimas das enchentes em cidades do interior fluminense e também para Santa Catarina. Deste total, 10 toneladas foram encaminhadas para Campos dos Goytacazes e Rio Bonito, cinco toneladas para cada. Para a população catarinense seguiram outras cinco toneladas. O restante do material já está embalado e em condições de seguirem para as cidades que necessitarem. Entre o material enviado para as vítimas das enchentes estão água mineral, alimentos não perecíveis como arroz, feijão e lata de óleo, material de limpeza e de higiene pessoal, como sabonete, absorvente íntimo, creme dental e escova de dente. A campanha de arrecadação, que tem como slogan a frase "Para você, uma boa ação. Para eles, a chance de recomeçar", continua em 15 quartéis do Corpo de Bombeiros. Os produtos podem ser entregues a qualquer hora do dia ou da noite.