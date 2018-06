Rio lança marca das comemorações dos 450 anos da cidade

RIO - Foi lançada nesta quarta-feira, 21, a marca das comemorações dos 450 anos do Rio, que serão comemorados em 2015. A imagem, que lembra uma pessoa de perfil, homenageia os cariocas. O prefeito Eduardo Paes (PMDB) apresentou a marca e o calendário dos festejos, que começam no réveillon deste ano e terminam no fim de 2015, quando a cidade será "entregue" para os Jogos Olímpicos de 2016.

Também foram divulgadas as seis ideias vencedoras de um concurso para escolher eventos comemorativos. No total, 1,5 mil sugestões foram mandadas pela população e entre as escolhidas está a apresentação de 450 minutos de bossa nova em um festival em Ipanema e um mutirão de pintura de fachadas na zona oeste.

"Quando lançamos o comitê dos 450 anos (em 2013), era o auge do mau humor do carioca com a sua cidade, com muita contestação, manifestação. Mas o Rio tem muito o que comemorar. Talvez o último momento em que a cidade tenha conseguido olhar para frente foi nos 400 anos (em 1965). Vamos deixar esses 50 anos para trás", disse Paes.