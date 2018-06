Rio leva "Operação Choque de Ordem" ao Corcovado A operação "Choque de Ordem", criada pela Secretaria de Segurança, com a participação da Secretaria de Turismo, foi iniciada na manhã desta sexta-feira em frente à Estação do Trem do Corcovado, no Cosme Velho. O objetivo da ação é melhorar a segurança dos turistas, combatendo camelôs, flanelinhas e falsos taxistas, transportadores irregulares, guias e agências de turismo não credenciados, entre outros problemas que ocorrem no local devido ao grande movimento de turistas.