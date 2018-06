Rio Negro se aproxima de enchente histórica de 1953

A mais de um mês do pico da cheia, no fim de junho, o rio Negro atingiu nesta quarta-feira, 6, a marca de 28,83 metros de profundidade, apenas 86 centímetros abaixo da enchente histórica de 1953, com 29,69 metros. A Defesa Civil Estadual já entregou 3,4 mil cartões no valor de R$ 300 cada para famílias em 14 municípios, sendo a meta de 41 até o fim desta semana, ou cerca de 6,5 mil cartões.

Veja também:

Enchente no Amazonas pode impedir Festival de Parintins

Defesa Civil transfere moradores afetados pelas chuvas no AM

Uma das preocupações da secretaria de governo são as escolas embaixo d'água. A secretaria de governo do Estado estima que pelo menos 6 mil crianças estejam sem escola no Estado. Em Maués, a 267 quilômetros de Manaus, a enchente dificulta o acesso de quase 2 mil crianças às escolas. Na área mais castigada pela subida do rio Solimões - que compreende as regiões do Curuçá, Lago Grande e Paraná de Baixo - existem pelo menos 33 escolas.

No dia 30 de abril, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) anunciou que as águas do rio Negro, que banha Manaus, devem atingir em média 29,60 metros de profundidade em junho, quando termina o período de chuvas na região. Segundo o CPRM, esta deverá ser a terceira maior cheia dos últimos 50 anos no Amazonas. Perderia apenas para a primeira, em 1953, quando o pico da cheia do rio ficou em 29,69 metros e da segunda, em 1976, quando o Negro alcançou 29,61 metros.