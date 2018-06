Rio pagará R$ 7 mil por furtos em igreja Após sofrer vários roubos e furtos, a Igreja Evangélica Congregacional, em Niterói, obteve no Tribunal de Justiça indenização de R$ 7 mil do Estado do Rio. A Igreja processou o Estado porque a PM chegou ao templo uma hora depois de ser acionada por telefone, em arrombamento recente. No episódio, todos os aparelhos eletrônicos e instrumentos musicais foram levados pelos criminosos. O Estado vai recorrer da decisão.