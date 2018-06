Rio Paraíba do Sul, em Campos, sobe 44 centímetros em seis horas

RIO - O nível do Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, subiu 44 centímetros entre as 8 horas e as 14 horas desta quinta-feira, 12. Na última medição, o nível do rio estava em 7,11 metros - distante ainda do ponto de transbordo, que é de 10,5 metros. Como há previsão de mais chuvas e o Paraíba do Sul tem recebido muita água do Rio Muriaé, que vem de Minas Gerais, a Defesa Civil continua em estado de alerta.

Na localidade de Ururaí, o rio transbordou e atingiu três casas construídas no leito. Os moradores vão receber aluguel social até que a prefeitura reconstrua os imóveis dentro do programa Morar Feliz. O nível do Rio Ururaí baixou dois centímetros - está em 5,58 metros.