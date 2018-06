Rio: PM começa a ocupar o Alemão para substituir Exército e instalar UPPs

SÃO PAULO - Desde as 4h45 desta manhã de terça-feira, 27, policiais militares do Bope e de vários batalhões, inclusive do Choque, iniciaram a ocupação de parte do Complexo do Alemão, onde as Forças de Pacificação do Exército estão há um ano e quatro meses.

O trabalho de ocupação da PM no conjunto de 13 favelas na zona norte da capital fluminense conta com 360 homens.

O objetivo da ocupação é substituir a presença das tropas do Exército no Complexo do Alemão por policiais militares para a instalação de duas bases de Unidade de Polícia Pacificadoras (UPP). O fim do processo de mudança está previsto para junho.

Agentes da Ouvidoria e a Corregedoria da PM estão no local e acompanham de perto a entrada dos policiais para evitar excessos por parte dos PMs.

Carros blindados e helicópteros, tanto da PM como do Exército, dão apoio à entrada no complexo de favelas. Até as 6h15, não havia registro de confronto entre traficantes da região e a polícia.