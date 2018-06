Rio: polícia acha área de lazer e ‘tribunal’ do tráfico

No segundo dia de ocupação dos Complexos de Manguinhos, Jacarezinho e Mandela, na zona norte do Rio, as Polícias Civil e Militar realizaram ontem varreduras e encontraram uma área de lazer, com piscina e churrasqueira, que seria usada por traficantes do Jacarezinho, além de um bingo clandestino. Ainda foi achado um "tribunal" do tráfico, onde rivais eram executados. Oitenta caça-níqueis foram destruídos.

Hoje, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) passa a comandar a ocupação da Favela do Jacarezinho, um dos principais pontos de concentração de usuários de crack. Desde o início da ocupação, na madrugada de domingo, 175 usuários foram recolhidos e encaminhados a abrigos municipais.

Durante a operação, a polícia recolheu quatro armas, entre as quais uma submetralhadora, duas granadas, 700 pacotes de maconha, 4 kg de cocaína e 10 kg de pasta base. Apenas dois foragidos da Justiça foram presos.