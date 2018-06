Rio quer horário de verão até o carnaval O governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Energia, Indústria Naval e Petróleo, enviou solicitação aos ministros das Minas e Energia, do Turismo e dos Esportes para que o horário de verão, que ainda não foi autorizado pelo governo federal, se estenda no Rio até a primeira quinzena de fevereiro de 2005, englobando a semana do carnaval. Neste ano, o horário de verão terminou uma semana antes do carnaval. Segundo o Secretário Wagner Victer, é justamente no carnaval que ocorreu o maior consumo de energia no Estado, principalmente na capital e nas cidades de veraneio. Para ele, o horário de verão é importante não só para a redução do consumo de energia como também para o turismo. As informações são do site EPTV.