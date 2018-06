Rio reforça policiamento nas praias e comunidades para o Réveillon

A cidade do Rio de Janeiro vai reforçar o policiamento nas áreas de grande concentração de pessoas a partir desta sexta-feira, 30. Na praia de Copacabana, a segurança será feita por 1.1554 policiais militares e torres de observação estão sendo instaladas, de acordo com boletim divulgado à imprensa.

Nas orlas das praias da zona oeste, 1.023 PM farão o policiamento e 1400 policiais devem ser remanejados para as Unidades de Polícia Pacificadora nas comunidades.

A orientação da Polícia Militar do Rio é que quem vai festejar o ano novo na rua chegue com antecedência, priorize o transporte público e redobre a atenção com crianças.