Rio sanciona lei que cobra por trotes a serviços emergenciais

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, sancionou na sexta-feira, 16, a lei que vai atingir o bolso de quem passar trotes para os serviços de emergência.

De acordo com a norma, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro, os trotes serão cobrados na conta telefônica, principalmente os que envolvem remoções, resgates, combate a incêndios ou ocorrências policiais.

De acordo com a publicação no Diário Oficial desta segunda-feira, 19, "o responsável pelo acionamento dos serviços de emergência deverá ressarcir aos cofres públicos as eventuais despesas relacionadas ao atendimento".