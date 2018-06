Rio-Santos tem tráfego em meia pista, no Rio

O tráfego na Rodovia Rio-Santos (BR-101), no km 455,5, na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que havia sido liberado nos dois sentidos na tarde de ontem, fluía por meia pista na manhã desta quinta-feira, 15, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Veja também:

Pedra que interditava Rio-Santos é dinamitada

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ainda estavam no local do deslizamento para a remoção de fragmentos e explosão das pedras que rolaram na última terça-feira, 13. Ontem, a pedra maior, de cerca de 120 toneladas, foi dinamitada.

Segundo a PRF, o tráfego é interrompido em certos momentos para a explosão das pedras menores e a remoção do entulho. O tráfego segue depois em meia pista no local. De acordo com a PRF, a conclusão da limpeza da via deve ocorrer ainda na manhã desta quinta-feira.

Obras

Outros dois trechos da rodovia, nos quilômetros 452 e 477, seguem com tráfego em meia pista por conta dos deslizamentos de terra ocorridos no começo do ano. Segundo a PRF, nesses locais estão sendo realizadas obras de pavimentação.