Rio tem a maior tarifa média de pedágio do País

SÃO PAULO - As estradas do Rio de Janeiro possuem a maior tarifa média de pedágio do País: R$ 12,93 a cada 100 km de vias. As rodovias de São Paulo vêm logo em seguida no ranking, divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com o valor médio de R$ 12,76/100 km. O Espírito Santo, com tarifa média de R$ 12,44 para cada 100 km, está em terceiro lugar. As estradas de Minas Gerais, com o valor médio de R$ 6,46 para cada 100 km, possuem a tarifa média mais baixa do País.

Em nota, a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o governo do Estado vem adotando uma série de ações para tornar os valores das tarifas de pedágios mais justas. "Uma dessas ações é a unificação do índice utilizado para reajustar as tarifas de pedágio em todo Estado a partir deste ano."

Brasil. No País - incluindo rodovias estaduais e federais -, o custo médio do pedágio é de R$ 9,04. A tarifa média internacional é de R$8,80, segundo o estudo Rodovias Brasileiras: Investimentos, Concessões e Tarifas de Pedágio (veja íntegra).

Veja a íntegra do estudo: http://www.estadao.com.br/especiais/2012/04/comunicadoipea0144.pdf