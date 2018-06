Rio tem a temperatura mais alta do ano

SÃO PAULO - A temperatura bateu recorde nesta sexta-feira, 28, e foi a mais alta do ano no Rio de Janeiro. O termômetro chegou ao pico em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, registrando 41,4ºC, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia.

Ontem, na mesma região, o calor chegou aos 39,7ºC. O Rio de Janeiro vai continuar ensolarado e quente no fim de semana, segundo o Instituto Climatempo. A chance de chuva é muito baixa e o calor poderá atingir os 40ºC novamente em algumas áreas da cidade.