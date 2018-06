Rio tem mais seis mortes causadas pela dengue A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou hoje mais seis mortes por dengue na cidade. Com essas novas notificações, sobe para 62 o total de mortes em decorrência da doença registradas desde o início do ano no Estado. Das seis novas confirmações, cinco ocorreram em fevereiro, mês recordista em casos da doença na cidade e no Estado. Apenas um óbito ocorreu no último dia 19. Foi a primeira morte registrada no mês de abril. A vítima foi uma mulher (identificada apenas com as iniciais A.P.L.), de 39 anos, que morava em Olaria, bairro da zona norte. No último balanço estadual, divulgado no dia 25 de abril, o Estado contabilizava 190 mil casos da doença, sendo 1.645 do tipo hemorrágico. Durante toda a epidemia, a cidade do Rio concentrou a maior parte dos casos. Dos 190 mil, 101 mil foram notificados na capital. O município também teve 37 das 62 mortes. Na semana passada, a secretaria divulgou nota alertando sobre os perigos da percepção de fim da epidemia. A secretaria afirma que há riscos de relaxamento no diagnóstico e tratamento de casos por causa da impressão de que já não há mais casos da doença. Mas, apesar da queda nas notificações, o Rio continua registrando casos de doentes por dengue. A nota pede que os profissionais de saúde e os pacientes fiquem atentos para os sintomas da doença.