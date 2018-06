Rio tem previsão de tempo estável, sem chuva, no fim de semana

RIO - O fim de semana no Estado do Rio deve ser de tempo parcialmente nublado, porém sem chuvas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Desde quinta-feira, 5, uma frente fria deixou o tempo instável em todo o Estado. Na madrugada de terça-feira, 10, fortes chuvas atingiram diversas cidades e deixaram três mortos, um desaparecido e mais de 4 mil desalojados e desabrigados.

Em todo o Rio, 2.563 famílias tiveram que deixar suas casas e foram atendidas pela assistência social. Os municípios de Nova Iguaçu, Queimados e Japeri foram os mais atingidos e chegaram a declarar estado de calamidade.

O adolescente João Pedro Jacominho, 15 anos, desapareceu em Bom Jesus do Itabapoana, Norte Fluminense. Ele estava com o irmão, Edson Lisboa Jacominho, 26, quando foi tragado por uma cratera aberta pela correnteza do Rio Itabapoana. O corpo ainda não foi encontrado, mas as buscas continuam. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) mantém os rios das regiões norte e noroeste em alerta máximo. Em alguns municípios os rios chegaram a transbordar.

Nesta sexta-feira, 13, o governador Sérgio Cabral se reuniu com secretários estaduais, oito prefeitos da Baixada Fluminense e o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, para discutir ações do Gabinete Integrado da Baixada.