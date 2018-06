Rio terá 20 mil ônibus e trens extras para as eleições de domingo

SÃO PAULO - No domingo de eleições, as empresas de ônibus que operam no Rio vão colocar nas ruas 20 mil veículos. A medida, de pôr em circulação 100% da frota, visa a atender a demanda maior de pessoas nas ruas e evitar a superlotação nos coletivos.

Segundo a Federação das Empresas de Transportes de passageiros do estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), normalmente são mantidos 10% da frota como reserva técnica nas garagens, mas em casos de grandes eventos, todos os veículos vão para as ruas.

A SuperVia, concessionária que administra os trens urbanos no Rio, informou que haverá composições extras de trens para melhorar o atendimento da população. Estão previstos na parte da manhã trens especiais com destino à Central do Brasil para os que vão se deslocar de Saracuruna e Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Após o término da votação, trens extras partirão da Central do Brasil com destino às estações de Japeri, Saracuruna e Belford Roxo, na Baixada, e Santa Cruz, na zona oeste da cidade.

Os serviços das Barcas S/A, no entanto, não serão alterados. O número de barcas e catamarãs que fazem a travessia do Rio para Niterói, Ilha do Governador e Charitas será o mesmo dos fins de semana, com intervalos de meia hora. Essa é também a previsão da concessionária do metrô carioca, que informou não ter nenhuma modificação nas suas operações de fim de semana, mantendo a baldeação na Estação Estácio das linhas 1 e 2 normalmente.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio informou que os funcionários que não conseguirem votar por conta do trabalho nos transportes públicos durante as eleições poderão justificar seu voto sem serem penalizados. As informações são da Agência Brasil.