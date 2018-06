Rio terá escola de segurança pública para treinar policiais Um acordo de cooperação assinado nesta terça-feira, 7, pelo secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa, e o secretário Estadual de Segurança do Rio, Roberto Precioso, vão garantir a criação da primeira Escola de Inteligência de Segurança Pública (Esisp), que funcionará no Rio. No mesmo acordo, a Senasp irá repassar ao Estado do Rio todos os equipamentos necessários para montar um moderno Centro de Inteligência de Segurança Pública (Cisp). Este centro será utilizado no policiamento da cidade nos Jogos Pan-Americanos de 2007, marcado para começar em julho. Apesar a escola estar instalada no Rio, policiais de todos os Estados poderão ser treinados. O Estado do Rio de Janeiro receberá R$ 3 milhões para fazer as obras físicas no terceiro andar do velho prédio da estação ferroviária Central do Brasil, onde hoje está sediada a secretaria de segurança. Ali funcionarão o Cisp e a Esisp. Os equipamentos serão adquiridos por licitação feita diretamente pela Senasp. As verbas saem do montante que o governo federal já se comprometeu a repassar como ajuda para o Pan-Americano. Nos demais Estados também serão montados centros de inteligência como este, com dinheiro do orçamento da Secretaria Nacional de Segurança. Ao assinar o acordo de cooperação, Corrêa lembrou que a criação da Esisp atende a duas demandas: "Além de sustentar o objetivo primeiro que é a formação dos policiais para o Pan-Americano, tem a intenção forte de deixar um legado, já que estamos criando um sistema perene de inteligência em segurança pública, que permitirá ao País sediar outros grandes eventos."