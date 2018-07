Rio terá medidas para reforçar segurança em hospitais O secretário de Segurança Pública, Anthony Garotinho, anunciou um plano para reforçar a segurança nos hospitais públicos do Rio. Segundo ele, todos os inquéritos que investigam fraudes na administração dos hospitais vão ser reunidos agora na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco). O trabalho passará a ser feito com o apoio da Polícia Federal, Tribunal de Contas federal e estadual, Ministéri Público federal e estadual, além da Polícia Militar e Civil. ?É difícil a investigação ser feita de forma isolada. Por isso, resolvemos reunir todos os inquéritos na Draco e tratar esse assunto como crime organizado?, disse Garotinho. Ele anunciou também que dez hospitais da rede pública do Estado vão receber reforço de policiamento para evitar que ações de resgate de bandidos internados. Veja o especial: