Rio terá mil novos policiais militares até o fim de 2007 O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, anunciou na manhã desta quinta-feira, 26, no Palácio Guanabara a abertura de edital para a contratação de dois mil policiais militares. De acordo com o cronograma, eles devem estar nas ruas em dezembro. Até o final de abril, mil novos policiais militares aprovados no concurso de 2005 começarão a patrulhar a cidade. Outros mil entrarão em atividade no mês de maio. Segundo Beltrame, os dois mil policiais que serão aprovados no novo concurso terão que assinar o compromisso de trabalhar na capital durante os oito anos em que servirão como soldados.