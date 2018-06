Rio transborda e interdita trecho da BR-101 no ES

Um trecho da Rodovia BR-101, no Espírito Santo, que liga a capital Vitória à Bahia, está interditado nos dois sentidos desde a madrugada em razão do transbordamento do Rio Cricaré, na região de São Mateus, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta das 10 horas, já havia congestionamento, segundo a corporação.

Para evitar o bloqueio, entre os km 64 e 63, os motoristas devem usar um desvio que aumenta a viagem em cerca de cem quilômetros, passando pelas cidades de Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, São Gabriel, Colatina e João Leiva. Segundo a PRF, algumas das estradas são de terra.

O desvio só deve ser usado por veículos médios e pequenos. Caminhões e carretas estão parados na rodovia e só poderão seguir viagem após as águas do rio baixarem, segundo a PRF. Ainda não há previsão para a liberação do trecho.

De acordo com a Defesa Civil do Espírito Santo, não chove forte no Estado há quase 24 horas. Ocorreram chuvas isoladas na terça, e a previsão do tempo para esta quarta-feira é de mais precipitações ao longo do dia e durante a noite. Os temporais já afetaram 33 cidades e prejudicaram 700 mil moradores.

O município de Ecoporanga decretou situação de emergência na terça. Viana, Vila Velha, João Neiva, Itaguaçu, Rio Bananal, São Domingos do Norte e Governador Lindemberg também estão nessas mesmas condições. Já a cidade de Santa Leopoldina mantém decreto de estado de calamidade pública.

Na capital Vitória, redes de supermercados e o Corpo de Bombeiros estão recebendo doações para serem enviadas às vítimas nas áreas atingidas. Alimentos, roupas, fraldas descartáveis, colchões e material de limpeza são os principais produtos recebidos nos postos de coleta.

(Com Agência Brasil)

Texto atualizado às 12h38 para acréscimo de informações.