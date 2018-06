Rio transborda novamente e alaga áreas em Palmares-PE

SÃO PAULO - Os moradores da cidade pernambucana de Palmares ficaram ilhados novamente entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira, 28, segundo informações da Defesa Civil estadual.

Veja também:

Nordestinos de SP criam rede de ajuda para vítimas da chuva

Deslizamento mata criança e fere cinco pessoas em Recife

A tragédia do Nordeste, em imagens

As chuvas que persistiram durante o fim de semana provocaram o transbordamento do Rio Una, que passa pela cidade, inundando algumas áreas do município. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio já está diminuindo.

A inundação ocorre nas partes ribeirinhas da cidade, por causa do solo já encharcado com as enchentes da semana passada. Os moradores já estavam em alerta desde ontem para uma possível cheia do rio.