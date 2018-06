Rio usará panfletos para incentivar denúncia de traficantes no Morro da Coroa

SÃO PAULO - O Disque-Denúncia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Rio, distribuirá panfletos aos moradores do Morro da Coroa, na região central do Rio de Janeiro. A medida visa incentivar a comunidade a fornecer informações que levem a criminosos que ainda estejam no local. O objetivo é também identificar as pessoas que entraram em conflito com os policiais na noite do último sábado, 25.

Dois policiais militares ficaram gravemente feridos por estilhaços de granada durante um ataque que ocorreu numa região que já estava pacificada desde o início do ano. A Unidade de Polícia Pacificadora foi instalada em fevereiro e tem 203 policiais lotados. O Disque-Denúncia já registrou 6 denúncias sobre o fato desde sábado.