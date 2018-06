Rio vai emitir novo registro civil a partir de dezembro

SÃO PAULO - O Rio de Janeiro foi o estado escolhido para a implantação do projeto piloto do Registro de Identidade Civil (RIC), desenvolvido pelo Ministério da Justiça. O novo documento será uma espécie de "carteira de identidade nacional", com informações integradas do cidadão e certificação digital. A iniciativa será coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil e terá também a participação do Proderj (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro), que dará suporte à rede de integração tecnológica.

Os primeiros 100 mil cartões devem ser expedidos, a partir de dezembro, pela Casa da Moeda. O Governo do Rio de Janeiro terá, então, o prazo de um ano para iniciar o cadastramento e a implementação do documento no estado. A base de dados será fornecida pelo Detran/RJ, que já desenvolve um trabalho de captação de informações biométricas e utiliza o mesmo cadastro de identificação eletrônica adotado pela Polícia Federal, com cerca de oito milhões de pessoas cadastradas.

O novo documento terá o formato de um cartão de crédito, com um chip contendo diversos dados sobre o cidadão, como altura, impressões digitais, prontuário eletrônico, entre outros. A nova carteira de identidade nacional não substituirá documentos como CPF, Título de Eleitor e Passaporte, mas terá o mesmo registro em todos os institutos de identificação estaduais do país.

Além do Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal também foram escolhidos para implantar o projeto piloto. Iniciativas semelhantes ao RIC já funcionam em países como Portugal, Áustria, Bélgica e Suécia.