Rio vai voltar a aplicar segunda dose de Coronavac

A prefeitura do Rio de Janeiro vai voltar a aplicar na próxima segunda-feira, 20, a segunda dose da vacina Coronavac contra a covid-19. A aplicação da segunda dose dessa marca de vacina estava suspensa desde sexta-feira, 17, por falta de doses.

A secretaria municipal de Saúde informou neste sábado, 18, ter recebido do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, 216 mil doses da vacina, o que deve ser suficiente para aplicar a segunda dose de Coronavac durante as próximas duas semanas.