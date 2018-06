Risco de queda de fachada de prédio obriga bloqueio em Ipanema, no Rio

Atualizado às 3h40

SÃO PAULO - O risco de desabamento da fachada do prédio residencial localizado na altura do nº 138 da Rua Joaquim Nabuco, em Ipanema, na zona sul do Rio, obrigou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) a bloquear a via, no início da madrugada desta sexta-feira, 13, entre a Rua Bulhões de Carvalho e a Avenida Vieira Souto.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o desvio no trânsito é feito pela Avenida Rainha Elizabeth e, além da CET-Rio, foram acionados para o local os bombeiros, a Defesa Civil e a Guarda Municipal. Após uma avaliação da Defesa Civil Municipal é que o Centro de Operações poderá ter um posicionamento sobre previsão de liberação deste trecho da Rua Joaquim Nabuco.

Ainda, segundo o Centro de Operações, o tráfego na região, caso não ocorra a liberação da via, "poderá sofrer algum impacto" a partir do horário de pico da manhã, quando o movimento de veículos, normalmente, é bem intenso naquele trecho da cidade. A reportagem do estadão.com.br tentou fazer contato, mas a assessoria de imprensa da Defesa Civil Municipal do Rio não foi localizada.