Rivais decidiram não atacar Weslian A estratégia de não atacar diretamente Weslian Roriz foi traçada pelas campanhas dos demais três candidatos ao governo do Distrito Federal uma semana antes do debate da Rede Globo. Nos bastidores, chegaram a um consenso: se a mulher de Roriz fosse crucificada no debate, correriam o risco de repetir o efeito do chamado, na crônica política brasiliense, "debate catástrofe".