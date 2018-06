Riviera fica 3 horas sem energia Moradores e turistas dos módulos 6, 7 e 8 da Riviera de São Lourenço - condomínio de alto padrão de Bertioga - ficaram pelo menos três horas, entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, sem energia. A administradora de um flat da Riviera, que se identificou apenas como Liane, disse que há cinco anos o problema se repete no ano-novo e no carnaval - época que a população do condomínio, de 3 mil residentes, sobe para 45 mil. "Aqui é um paraíso, mas sem estrutura elétrica", afirmou Liane, que se desdobrou para acalmar 400 hóspedes. Ela contou que muitos dos vizinhos são idosos e dependem de respiradores. "Ficaram três horas correndo risco. E pode escrever: dia 31 cai de novo (a energia)." A Elektro, distribuidora de energia da cidade, atribuiu a queda de energia em 140 imóveis à alta demanda da época e disse que trocou um transformador por outro de maior potência.