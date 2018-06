RJ: Bope apreende drogas no Complexo da Maré

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreenderam no início da manhã desta segunda feira, 24, 16 frascos cheirinho da loló, 46 comprimidos de ecstasy, 497 papelotes de maconha, 1.455 pedras de crack e 1.230 sacolés de cocaína, no Parque União.

Foram apreendidos ainda dinheiro e material de endolação. A ocorrência está sendo registrada na 21ªDP (Bonsucesso). A ocorrência faz parte da operação continuada do Bope, no Complexo da Maré iniciada no último dia 14.