RJ: Petrópolis registra 467 ocorrências causadas pela chuva

SÃO PAULO - O município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, registrou 467 ocorrências causadas pela chuva desde o dia 1º deste ano. Não houve vítimas. Boletim divulgado nesta segunda-feira, 9, aponta que 343 casos foram emergências e 124 foram ações preventivas da Defesa Civil.

Até o momento, 33 residências foram interditadas. Hoje, dois imóveis localizados na Rua Santo Antônio, no distrito de Posse, foram interditados após um deslizamento. As famílias estão sendo assistidas pelos agentes da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania (Setrac). Desde o início do ano também foram registrados alagamentos, danos a muros, infiltrações, queda de árvores, rachaduras em casas e risco de deslizamento. A cidade tem 23 pessoas desalojadas.

Nas últimas 24 horas, o maior volume de precipitação registrado ocorreu em Posse, com índice de 139 milímetros. No Itamarati, o registro pluviométrico apresentou 46 milímetros.

Petrópolis continua em estado de atenção, em função do acumulado de chuva e da previsão de pancadas de precipitação. Os órgãos que fazem parte do comitê estão mobilizados para qualquer tipo de emergência.