RJ: Ruas no entorno onde ocorreu explosão são liberadas

SÃO PAULO - As ruas localizadas no entorno da Praça Tiradentes, no Centro do Rio, onde ocorreu uma explosão causada por vazamento de gás, foram liberadas totalmente nesta terça-feira, 18, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

O tráfego de veículos está permitido desde as 6h30 na Rua da Carioca, Rua da Assembleia (a partir da Avenida Rio Branco) e a Avenida República do Paraguai (em frente à Rua Evaristo da Veiga, em direção à Rua da Carioca).

Também estão abertas ao tráfego a alça de acesso à Rua Visconde do Rio Branco, para quem vem da Avenida Passos, e a própria Visconde do Rio Branco, na altura da Praça Tiradentes.

As equipes da Prefeitura continuam trabalhando no local e, para a reabertura das vias, CET-Rio e Guarda Municipal montaram um esquema especial de trânsito com orientação aos motoristas.

Na última quinta-feira, uma explosão no interior do restaurante Filé Carioca, na Praça Tiradentes, deixou três mortos e 17 ficaram feridas, sendo três em estado gravíssimo.