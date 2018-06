Roberto faz show na 54.ª Festa do Peão A organização da 54.ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que será realizada entre 20 e 30 de agosto, já está vendendo ingressos pela internet (www.independentes.com.br). E aposta em duas atrações para atrair entre 800 mil e 1 milhão de pessoas: show de Roberto Carlos (ingresso a R$ 50) e a disputa da Copa do Mundo de Rodeio. O show de Roberto, que está completando 50 anos de carreira, será no Estádio de Rodeios, no dia 23.