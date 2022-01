Rocha desaba sobre turistas em cânion de Capitólio (MG); assista ao vídeo

Uma estrutura rochosa desabou na região dos cânions de Capitólio, a 293 km de Belo Horizonte, neste sábado (8). O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais está trabalhando nas buscas e no resgate de vítimas. Ainda não há número oficial sobre as mortes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente teria relação com uma tromba d'água e pelo menos três lanchas atingidas. Desde ontem havia ocorrência de episódios de tromba d'água nas cachoeiras que desaguam no Lago de Furnas.

O porta-voz da corporação, tenente Pedro Aihara, confirmou uma morte em decorrência do acidente em entrevista à GloboNews. Já o capitão Daniel Henrique Alves de Oliveira, que está no local, relatou pelo menos 20 óbitos à TV Record.