Rodízio de carros está suspenso nesta sexta O rodízio de carros está suspenso nesta sexta-feira por causa da baixa circulação de pessoas na capital e do ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Mas, na segunda-feira, volta a valer para os carros com placas de final 9 e 0. A sexta-feira também é ponto facultativo nas repartições públicas estaduais. Não funcionam as creches e centros da juventude. No entanto, centros esportivos, balneários e parques estarão abertos. Os postos do PoupaTempo fecham na sexta mas funcionam normalmente no sábado, das 6 às 22 horas. Mais informações pelo telefone 0800 171233. Pagamentos de contas e movimentação financeira poderão ser feitas normalmente nesta sexta-feira, pois as agências bancárias também abrirão no horário normal. As bibliotecas municipais, Casas Históricas e Casas da Cultura permanecem fechadas. Já os teatros abrem normalmente, exceto o Municipal, o Cacilda Becker e o Flávio Império. Bibliotecas, gibiteca, sala de vídeo e salas de exposições e oficinas do Centro Cultural São Paulo não abrem.