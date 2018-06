Rodízio de veículos será suspenso em SP durante o feriado Na segunda-feira, 30, e na terça-feira, 1º, o rodízio de veículo será suspenso na capital paulista. A medida foi tomada pois a previsão é de redução do número de veículos em circulação na cidade durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho. Com a suspensão do rodízio, carros com placa final 1 e 2 poderão circular na segunda; na terça, estão livres do rodízio os carros com placa final 3 e 4. O rodízio restringe a circulação de veículos entre 7 e 10 horas e entre 17 e 20 horas no chamado anel viário da cidade. O motorista que transitar em locais e horários não permitidos cometerá infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 85,12 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista. O rodízio voltará a vigorar dia 29 de janeiro de 2007, em razão do aumento do fluxo de veículos com o término das férias escolares.