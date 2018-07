Rodízio de veículos suspenso 5ª e 6ª feiras O rodízio de carros ficará suspenso durante o fim de semana prolongado em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o esquema vigora normalmente hoje para os veículos com chapas finais 5 e 6, que não poderão circular entre 17 e 20 horas. Amanhã, o rodízio não funciona por ser feriado da Proclamação da República. Na sexta-feira, dia útil, o esquema foi suspenso, beneficiando os carros com chapas finais 9 e zero, que poderão circular livremente pela capital durante todo o dia. O rodízio só será retomado na segunda-feira para os veículos com chapas finais 1 e 2. A CET adverte que, na sexta-feira, o estacionamento na Zona Azul e os corredores exclusivos de ônibus continuarão vigorando normalmente.