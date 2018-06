Rodízio de veículos volta a vigorar nesta segunda-feira em São Paulo

SÃO PAULO - A operação Horário de Pico, conhecido como rodízio municipal de veículos, volta a vigorar nesta segunda-feira, 10, com a proibição de circulação de carros com placas finais 1 e 2 nas ruas e avenidas internas ao chamado minianel viário.

O rodízio municipal de veículos leves estava suspenso no período de 24 de dezembro até o dia 7 de janeiro, por causa da redução na quantidade de veículos circulando na capital durante o período entre as festas. Caminhões continuaram proibidos de circular no centro expandido e em ruas com o trânsito restrito, como a Avenida dos Bandeirantes, na zona sul da capital.

No horário de pico, os automóveis de passeio estão proibidos de circular um dia da semana pelo centro expandido durante os horários de pico - das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas - de acordo com o fim da placa: segunda-feira (1 e 2), terça (3 e 4), quarta (5 e 6), quinta (7 e 8) e sexta (9 e 0).

A multa para quem desrespeitar o rodízio é de R$ 85,12, além de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).