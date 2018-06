Rodízio de veículos volta na quinta-feira em São Paulo Depois de ficar suspenso por conta do feriado de carnaval, o rodízio municipal de veículos volta a vigorar na quinta-feira, 22. Veículos de placa final 7 e 8 não poderão circular pelo chamado centro expandido, das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas. Os infratores do rodízio recebem multa no valor de R$ 85,12 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.