Rodízio está suspenso hoje e amanhã em SP Os paulistanos ficarão dois dias sem rodízio de veículos. A decisão foi tomada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por causa do feriado de Corpus Christi. Amanhã, ele estará suspenso e, com isso, poderão circular os veículos com placas finais 9 e 0. Hoje, por ser feriado, o rodízio também está suspenso. Na segunda-feira, volta a vigorar a proibição de circulação de veículos com placas finais 1 e 2, no período entre 7 e 10 horas e 17 e 20 horas.