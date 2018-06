Rodízio será suspenso na quinta e na sexta O rodízio municipal de veículos será suspenso na quinta e na sexta-feira, por causa do feriado de 9 de Julho. Carros com placa de final 7e 8 e 9 e 0 poderão circular no centro expandido, sem restrição de horário. Na sexta-feira, o rodízio para veículos de carga e as regras na Zona Máxima de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) serão mantidos.