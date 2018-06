Kívia Costa, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Rodovia Ayrton Senna, bloqueada no sentido capital no final desta manhã em razão de um engavetamento entre três veículos na região de Jacareí, está totalmente liberada desde as 12 horas.

O acidente havia interditado as faixas central e da direita da via. A administradora Ecopistas informou que não há pontos de lentidão em nenhum dos sentidos.