Rodovia Castelo Branco terá quarta faixa em Barueri Com o objetivo de reduzir os congestionamentos que ocorrem todos os dias entre os quilômetros 23 e 26 da Rodovia Castelo Branco, será construída uma quarta faixa, nos dois sentidos da pista expressa da rodovia. "Não é uma solução definitiva", diz o engenheiro Odair Tafarelo, gestor de atendimento da Viaoeste, concessionária da rodovia. "Mas vai reduzir bastante os congestionamentos." O anúncio cumpre uma determinação da Agência de Transporte do Estado (Artesp) e foi feito hoje durante reunião entre diretores da Viaoeste, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, e o promotor de Meio Ambiente Marcos Lira. No trecho, a circulação dos veículos no sentido São Paulo é dificultada pela contribuição do tráfego urbano procedente de Barueri, e, no sentido interior, pelos veículos que saem de Alphaville e Tamboré. De manhã, os congestionamentos se estendem das 7 às 10 horas; à tarde, das 17 às 20 horas. Para percorrer o trecho de três quilômetros, os motoristas chegam a levar até 50 minutos. Ainda não há previsão de quando as obras começarão. Os técnicos estão concluindo os estudos, principalmente com relação às duas pontes existentes no quilômetro 24, sobre o Rio Tietê. "As pontes não têm largura suficiente, por isso teremos de eliminar um dos passeios e, para isso, teremos de realizar obras de reforço", disse Tafarelo. O prefeito de Barueri se comprometeu em manter entendimentos com o Comando da Polícia Militar Rodoviária para mudar de local o posto de fiscalização do quilômetro 25. "A presença desse posto é responsável pela retenção do tráfego no local", disse Furlan.