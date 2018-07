Rodovia de acesso a Sorocaba será interditada A Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-79), que liga Sorocaba às rodovias Castelo Branco e do Açúcar, será interditada amanhã e quarta-feira para o lançamento das vigas de um viaduto. As obras, de interligação da rodovia com a Raposo Tavares, acontecem no quilometro 7. Amanhã, será interditada, nesse ponto, a pista no sentido Castelo Branco. Durante o período de interdição, das 10 às 18 horas, o trânsito estará sendo desviado para a outra pista, que funcionará, nesse trecho, com duas mãos de direção. Os veículos terão que usar desvios para cruzar o canteiro central. Amanha, no mesmo período, será interditada a pista sentido Sorocaba, repetindo-se o desvio do transito. A concessionária Viaoeste e a Polícia Rodoviária orientarão os motoristas.