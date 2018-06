Rodovia dos Imigrantes tem seis quilômetros de lentidão O motorista enfrentava, às 15h15 deste domingo, seis quilômetros de congestionamento na Rodovia dos Imigrantes por conta do excesso de veículos. O trecho de lentidão era registrado do km 50 ao 56, no trecho de serra da via, sentido São Paulo. Dos 127 mil carros que partiram para a Baixada Santista neste fim de semana, 90 mil já regressaram para a Capital. Na última hora, subiram 5.722 carros. A Ecovias, administradora do sistema Anchieta-Imigrantes, implementou a Operação Subida, na qual o motorista segue para a Capital pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. A descida para o litoral é pela pista Sul da Anchieta. A grande quantidade de carros também provocava tráfego pesado na Rodovia Presidente Dutra, entre os km 154 e 156, na região de São José dos Campos, sentido São Paulo. O movimento era normal nas rodovias Anhangüera, Ayrton Senna, Bandeirantes, Castelo Branco, Dom Pedro I, Raposo Tavares e Tamoios.