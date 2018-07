Rodovia dos Imigrantes terá mão dupla neste feriado Por causa do volume de tráfego elevado previsto no Sistema Anchieta-Imigrantes durante o feriado da Proclamação da República, os técnicos da concessionária Ecovias estarão realizando diversas operações diferenciadas. A previsão é de que entre o meio-dia de quarta-feira e o meio-dia de domingo, 270 mil a 350 mil veículos sigam para a Baixada Santista pelas rodovias. Para auxiliar a viagem dos motoristas, na quinta-feira, dia 15, a Rodovia dos Imigrantes estará operando em mão dupla para permitir maior fluidez do trânsito. A mão dupla na Imigrantes permite a mudança de sentido de pistas sem bloquear o tráfego, bastando apenas mudar a operação 4x3 para 5x2. A assessoria de imprensa da Ecovias faz um apelo aos motoristas que estiverem utilizando da única faixa liberada na Imigrantes, no sentido litoral-capital, para que não realizem ultrapassagens. Os motoristas poderão ligar para o telefone 0800-197878 antes de seguir para a estrada e saber sobre as condições de tráfego. Os horários de maior movimento na descida ao litoral serão na quinta-feira, das 6h às 13h e, no retorno, durante a operação subida, recomenda-se evitar a viagem no domingo, do meio-dia à meia-noite. Caminhões e ônibus Durante a operação subida, os caminhões e ônibus, por medidas de segurança, estarão proibidos de trafegar pelo trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, entre às 14h de sábado e o meio-dia de segunda-feira.