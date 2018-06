Rodovia Fernão Dias continua bloqueada

A pista sentido SP-MG da Rodovia Fernão Dias continua interditada em razão do risco de desabamento de um viaduto localizado no quilômetro 77,5, região do Tremembé na zona norte de São Paulo, próximo ao limite com Mairiporã.

O problema foi constatado no final da tarde de sexta-feira, 26, após um deslizamento de terra, provocado pela chuva. A terra empurrou lateralmente os pilares que sustentam parte da pista no sentido Belo Horizonte, constituída, naquele trecho, por um viaduto. Por causa do bloqueio do viaduto, a concessionária Autopista, providenciou dois desvios na rodovia em direção a Belo Horizonte. O primeiro no quilômetro 86, região de Vila Galvão, em Guarulhos, Grande ão Paulo, de onde os veículos são desviados para a pista local.

Daí, motoristas podem continuar a viagem por avenidas da zona norte, como a Coronel Sezefredo Fagundes, Estrada Santa Inês e Estrada da Roseira.

A rodovia Fernão Dias poderá ser acessada novamente em Mairiporã, na região metropolitana. Quem acessa a Fernão depois do quilômetro 86 em diante pode seguir apenas até o quilômetro 79, onde há novo bloqueio, com desvio para a Avenida Coronel Sezefredo Fagundes. Já veículos pesados, como caminhões e carretas, devem optar pelas rodovias Anhanguera, Presidente Dutra ou Ayrton Senna para chegar à Rodovia Dom Pedro Primeiro, que cruza com a Fernão Dias em Atibaia.

Outra opção é a rodovia dos Bandeirantes, que dá acesso à Fernão Dias em Mairiporã, passando pelo município de Franco da Rocha. Para quem segue em direção a São Paulo pela Rodovia Fernão Dias duas faixas da pista estão interditadas no quilômetro 77,5, local do deslizamento, restando uma faixa e o acostamento para o tráfego.